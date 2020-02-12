Администрация южноуральского села не следила за памятниками погибшим в годы Великой Отечественной

Власти села Аргаяш в Челябинской области бросили на произвол судьбы памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Как рассказали Накануне.RU в прокуратуре региона, администрация не проводила благоустройство памятников - никаких мер не принималось по сохранению и охране культурных объектов.

"Памятник работникам Аргаяшского элеватора, павшим в боях с фашистскими захватчиками за свободу и независимость Родины, памятник воинам-землякам, павшим в годы войны 1941-1945 годы, обелиск работникам объединения, павшим в Великую Отечественную войну являются бесхозяйными", - отметили в надзорном ведомстве.

Сейчас главе села Аргаяш внесено представление об устранении нарушений.