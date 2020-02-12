24 Августа 2020
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Общество В России
(2004) |

Контрабандные сигареты из Белоруссии обнаружены почти во всех регионах России

Почти во всех регионах России (в 70) в январе 2020 года была найдены сигареты, доставленные контрабандой из Белоруссии.

К такому выводу пришли эксперты IT-компании "Эвотор", проанализировав данные с 600 тысяч онлайн-касс в рознице, пишет РИА Новости. В исследовании учитывались продажи только тех брендов, которые не поставляются в Россию легально, - NZ, Minsk, FEST и Credo.

Больше всего нелегального товара оказалось в Смоленской и Челябинской областях. Поясняется, что средняя цена контрабандных сигарет почти вдвое меньше той, что предлагают на легальные сигареты.

Между тем, сигареты в России могут подорожать на 25%. О повышении цен ранее сообщили в Аналитическом центре при правительстве РФ. По словам экспертов, такая мера призвана снизить количество контрафакта на рынке. Отмечается, что сегодня нелегальный табачный бизнес растет.

Напомним, в ноябре 2019 года в Госдуму был внесен проект закона, который вводит понятие единой минимальной цены табачной продукции и устанавливает порядок ее расчета. Как следует из пояснительной записки к документу, минимальная стоимость необходима для борьбы с нелегальной табачной продукцией, что плохо влияет на рынок.

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Контрабандные сигареты из Белоруссии обнаружены почти во всех регионах России

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Теги: сигареты, контрабанда, белоруссия



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