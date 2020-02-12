24 Августа 2020
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Экономика В России
врач, медсестра, больница, коридор (2019) | Фото: Накануне.RU

В правительстве не поддержали идею о введении МРОТ для медиков первичного звена

В Госдуму внесен законопроект об установлении МРОТ для врачей первичного звена здравоохранения. Правительство уже дало отрицательный отзыв на документ.
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Авторы законопроекта – группа депутатов "Справедливой России" – указывают, что целевые показатели майских указов (зарплата врачей на уровне средней заработной платы в регионе) зачастую достигается за счет совмещения ставок и должностей. "Такое вынужденное совместительство приводит к повышению рабочей нагрузки на врача и может привести к снижению качества оказываемых пациентам медицинских услуг", - говорится в пояснительной записке к документу.

"Законопроектом предлагается установить ограничение минимальной заработной платы врачей, в функции которых входит оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника, на уровне размера средней заработной платы в соответствующем регионе", - отмечают депутаты.

Они считают, что дополнительных расходов бюджета нововведение не потребует, поскольку фонд заработной платы будет не увеличиваться, а перераспределяться. " Предусмотренный законопроектом подход об установлении минимальной заработной платы только для отдельных категорий врачей создаст неоправданную дифференциацию в оплате труда врачей, что противоречит статье 3 Кодекса о запрете дискриминации в сфере труда", - считают в правительстве.

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В правительстве не поддержали идею о введении МРОТ для медиков первичного звена

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Теги: первичное звено здравоохранения, медики, врачи, зарплата, мрот, законопроект



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