В правительстве не поддержали идею о введении МРОТ для медиков первичного звена

В Госдуму внесен законопроект об установлении МРОТ для врачей первичного звена здравоохранения. Правительство уже дало отрицательный отзыв на документ.

Авторы законопроекта – группа депутатов "Справедливой России" – указывают, что целевые показатели майских указов (зарплата врачей на уровне средней заработной платы в регионе) зачастую достигается за счет совмещения ставок и должностей. "Такое вынужденное совместительство приводит к повышению рабочей нагрузки на врача и может привести к снижению качества оказываемых пациентам медицинских услуг", - говорится в пояснительной записке к документу.

"Законопроектом предлагается установить ограничение минимальной заработной платы врачей, в функции которых входит оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника, на уровне размера средней заработной платы в соответствующем регионе", - отмечают депутаты.

Они считают, что дополнительных расходов бюджета нововведение не потребует, поскольку фонд заработной платы будет не увеличиваться, а перераспределяться. " Предусмотренный законопроектом подход об установлении минимальной заработной платы только для отдельных категорий врачей создаст неоправданную дифференциацию в оплате труда врачей, что противоречит статье 3 Кодекса о запрете дискриминации в сфере труда", - считают в правительстве.