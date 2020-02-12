24 Августа 2020
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Общество Свердловская область
салют (2013) | Фото: Накануне.RU

На салюте в честь Дня защитника Отчества в Екатеринбурге применят противотанковые пушки 1942 года

В эту пятницу, 14 февраля, на полигоне "Свердловский" пройдет финальная тренировка праздничного салюта в честь Дня защитника Отчества в Екатеринбурге.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального военного округа, при салюте будут применять противотанковые пушки 1942 года выпуска. Это шесть раритетных 76-миллиметровых пушек ЗИС-3, они использовались в ходе сражений Великой Отечественной войны и у каждой своя уникальная боевая история.

В пятницу на полигоне под Екатеринбургом артиллеристы ЦВО проведут финальную тренировку для отработки слаженности действий расчетов и синхронности выстрелов. А уже 23 февраля начиная с 21 часов по местному времени расчеты ЗИС-3 дадут 30 залпов.

Также небо над уральской столицей украсит фейерверк из более чем 500 различных салютных изделий.

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На салюте в честь Дня защитника Отчества в Екатеринбурге применят противотанковые пушки 1942 года

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Теги: салют, пушки, Екатеринбург



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