В Челябинске депутаты предложили запретить продажу алкоголя в праздники

Депутаты Челябинской гордумы выступили с предложением запретить продажу алкоголя 9 мая, 1 сентября и в День города. Инициатива была рассмотрена и поддержана на заседании комиссии по социальной политике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Депутаты намерены обратиться с законодательной инициативой в ЗСО, чтобы внести поправки в областной закон. Парламентарии уверены, что эти меры будут направлены на предупреждение негативного воздействия на здоровье молодежи и снизят количество преступлений. Отмечается, что подобные запреты уже законодательно закреплены в 47 субъектах РФ.

Запрет на продажу алкоголя не будет распространяться на кафе и рестораны.

Также на заседании комиссии прозвучало предложение запретить продажу алкоголя и 25 мая, когда в городе празднуют Последний звонок.