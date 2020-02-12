В Челябинске депутаты предложили запретить продажу алкоголя в праздники

24 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко поручил закрыть "бастующие" предприятия

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Юду: http://remont.youdo.com/st313444/, описание.
Смотрите: http://remont.youdo.com/facing/walls/painting/removing/ от 975 руб.
Здесь http://remont.youdo.com/doors/interior-doors/folding/, полное описание.



Общество Челябинская область
Челябинская городская дума, голосование (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске депутаты предложили запретить продажу алкоголя в праздники

Депутаты Челябинской гордумы выступили с предложением запретить продажу алкоголя 9 мая, 1 сентября и в День города. Инициатива была рассмотрена и поддержана на заседании комиссии по социальной политике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Депутаты намерены обратиться с законодательной инициативой в ЗСО, чтобы внести поправки в областной закон. Парламентарии уверены, что эти меры будут направлены на предупреждение негативного воздействия на здоровье молодежи и снизят количество преступлений. Отмечается, что подобные запреты уже законодательно закреплены в 47 субъектах РФ.

Запрет на продажу алкоголя не будет распространяться на кафе и рестораны.

Также на заседании комиссии прозвучало предложение запретить продажу алкоголя и 25 мая, когда в городе празднуют Последний звонок.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске депутаты предложили запретить продажу алкоголя в праздники

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: алкоголь, сухой закон, депутаты, гордума,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети