24 Августа 2020
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Экономика В России Москва
молодая семья, жилье (2016) | Фото: subsidii.net

В Госдуме предложили не исключать россиян из очереди на жилье, если они уже перестали быть "молодыми"

Депутат от КПРФ Тамара Плетнева внесла в Госдуму законопроект, разрешающий россиянам, вставшим в очередь на жилье по программе "Молодая семья", оставаться в проекте и после того, как им исполнилось больше 35 лет. Это связано с тем, что очередь движется не слишком быстро, а многие на момент включения программу уже почти достигают предельного возраста, указанного в действующем законодательстве.

"В настоящее время молодые семьи могут улучшить жилищные условия в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем". При этом возраст каждого из супругов (либо одного родителя в неполной семье) не должен превышать 35 лет. В случае, если на момент формирования соответствующих списков молодых семей на получение социальных выплат в соответствующем году возраст одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из очереди", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

пикет Молодая семья|Фото:

Плетнева считает, что это приводит к несправедливой ситуации, когда молодая семья на протяжении нескольких лет является участником программы, но по достижении возраста 36 лет теряет возможность реализовать свое право на жилище.

"С целью восстановления социальной справедливости предлагается принять Федеральный закон "О гарантиях прав молодых семей на жилище", согласно которому, лица, ставшие участниками программы, сохраняют право на участие в ней до момента реализации ими права на жилище вне зависимости от их фактического возраста", - отмечает автор законопроекта.

Плетнева, правда, не приводит оценки того, насколько растянется очередь, если из нее перестанут исключать людей по достижении 35 лет. Она лишь приводит данные о запланированных тратах из федерального бюджета. Так, в 2020 году на реализацию программы предусмотрено выделение 5 млрд руб. По данным на 1 января 2019 года в очереди стояло 220 тыс. семей. По подсчетам Плетневой, бюджет в 5 млрд руб. позволяет обеспечить жильем ежегодно только 7-8 тыс. семей.

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В Госдуме предложили не исключать россиян из очереди на жилье, если они уже перестали быть "молодыми"

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Теги: тамара плетнева, очередь на жилье, программа молодая семья, госдума, законопроект, возраст



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