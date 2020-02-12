24 Августа 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Ямале суд избрал меру пресечения высокопоставленному чиновнику, которому вменяют растрату 29 млн

В Надыме арестован глава управления капстроительства районной администрации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, в июле-сентябре 2019 г. обвиняемый "распорядился бюджетными деньгами, как своими", и заплатил 29 млн руб. в рамках муниципального контракта на благоустройство главной площади города и бульвара "Стрижова", хотя работа была сделана не полностью. При этом установка скульптуры оплачена дважды. Курировали эту "работу" чиновника сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

11 февраля чиновник арестован на два месяца, ему предъявлено обвинение. По данным сайта администрации Надымского района, пост главы управления с 27 апреля 2018 г. занимает Аркадий Михайлюк. К слову, его средняя зарплата в месяц – 216,7 тыс. руб.

Напомним, ранее в автономном округе десять человек, включая и.о. директора регионального департамента имущественных отношений, стали подозреваемыми по делу о взяточничестве. По версии следствия, действовавшая на территории Курганской, Челябинской и Тюменской областей, а также Ямала ОПГ через посредников получала взятки от руководителей коммерческих организаций за "решение вопросов" по постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, их регистрации, снижении кадастровой стоимости.

Другое громкое дело сотрясло парламент столицы региона. Лишен мандата подозреваемый в получении взятки теперь уже бывший депутат думы Салехарда Александр Пизняк.

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На Ямале суд избрал меру пресечения высокопоставленному чиновнику, которому вменяют растрату 29 млн

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Теги: Аркадий Михайлюк, управление капстроииельсвта. задержагние



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