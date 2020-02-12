Депутаты отказываются носить маски в Госдуме: "Есть опасение, что мы перестанем различать друг друга"

В Госдуме на время обострения эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ, совпавшему со вспышкой коронавируса COVID-19, сократят количество экскурсий. Это предложение вынес комитет ГД по охране здоровья. А вот отменять пленарные заседания, на которые в идеале должны приходить более 400 депутатов, не собираются.

Член комитета ГД по информационной политике, депутат Антон Горелкин по этому поводу написал в своем Telegram-канале:"Если вы в ближайшее время собирались на экскурсию в Госдуму, то у меня для вас новость: количество экскурсий предложили сократить. Не навсегда, конечно. Только эпидемию гриппа переждать. Есть разные варианты защиты депутатского корпуса от инфекции. Например, надеть на всех маски. Но есть опасение, что мы перестанем тогда различать друг друга, что осложнит работу. Да, и вообще, политик с закрытым лицом — это недопустимо. Поэтому лично я поддерживаю предложение Комитета по охране здоровья ограничить только экскурсии".

Напомним, перед недавним расширенным заседанием президиума Госсовета в сети появились сообщения, что участников мероприятия в Кремль пускают только после измерения температуры. В частности, тепловизором обследовали журналистов. В пресс-службе Кремля отметили, что эта мера связана не с уханьским коронавирусом, а в целом со сложной эпидемической обстановкой.