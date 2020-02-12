"Ради хайпа". Жительница Петербурга сбежала из карантина по коронавирусу

Жительница Санкт-Петербурга по имени Алла сбежала из Боткинской больницы из карантина по коронавирусу и выложила видеозапись плана побега в свой Instagram.

Как рассказала сама пациентка в подписи к видеозаписи, ей обещали, что будут наблюдать ее в больнице только сутки, однако потом оказалось, что ей нужно пробыть под наблюдением медиков 14 дней.

Женщина прилетела в Питер из Китая. Побег она осуществила еще 7 февраля.

"Мои друзья, я на свободе. Мне удалось выбраться из тюрьмы Боткина, это отделение называют "чумными боксами". Мне лгала в лицо глава Роспотребнадзора Мякишева и ее команда в моем доме о том, что меня в Боткина только на сутки заберут. Ложь - до прихода ко мне начальник Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу постановил изолировать на 14 дней людей. Это в порядке вещей лгать в лицо у чиновников? Необходимости госпитализации у меня нет, все анализы в порядке и были готовы в Новосибирске еще до приземления самолета в Питере", - пишет Алла.

По ее словам, она была без наблюдения медиков почти неделю.

"Конституция гарантирует мне свободу - видимо, врачи не слышали такого слова. Человека нельзя насильно лечить без решения суда - тоже закон, о котором никто не слышал. Человек имеет право отказаться от госпитализации - мне не давали ручку и листок, не давали написать заявление. "Права человека"- пустой звук и непонятные буквы. Режим ЧС никто не вводил, чтобы начинали действовать какие-то другие положения и постановления. Я поняла, что за свои права я обязана бороться. Даже золотая клетка - это клетка. А прямо скажем, Боткина - это вакханалия", - написала женщина.

Как пишут пользователи Instagram под ее постом, женщина просто "ловит хайп" и хочет прославиться в социальных сетях.

"Чего только не сделаешь, чтобы в инсте прославиться", - написал tony_starrr.

"Более тупого поступка не видела! Мозги в Китае оставила или их вообще не было? Теперь будешь всей России доказывать, что не заразная! Ещё и в инстаграмм написать, точно мозги в Китае остались!", - написал пользователь roi_sest.

Как пишет "Газета.ru", в Боткинской больнице отметили, что женщина была ознакомлена с предписанием главного санитарного врача по Санкт-Петербургу, согласно которому она должна была в течение 14 дней находиться под наблюдением врачей в больнице. Алла его не выполнила. В полицию уже направлена телеграмма для привлечения женщины к административной ответственности. В случае признания вины, ей грозит штраф - 500 руб.