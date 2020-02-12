В Приморье, чтобы не допустить дефицит овощей, договариваются о поставках "борщевого набора" из Сибири

Приморцы жалуются на необоснованно завышенные цены на овощи в торговых сетях. Звонки на горячую линию поступают из крупных приморских городов: Владивостока, Уссурийска, Артема, Спасска-Дальнего.

Все сообщения будут проверены, в случае их подтверждения к делу подключат УФАС, пообещали в правительстве края.

Если в течение 30 дней рост цен на овощи составляет более 30%, правительство РФ должно принять меры по установлению предельной розничной цены.

Пока что для предотвращения дефицита овощей краевое Госпродагентство договаривается о поставках "борщевого набора" из Сибири. В список социально значимых товаров из овощей внесены картофель, морковь, лук и капуста, передает Regnum.

Ранее в регионах Дальнего Востока начался рост цен на фрукты и овощи в связи с закрытием границ с Китаем из-за коронавируса. В Приморском крае начались перебои с поставками овощей. Рынки Владивостока и других городов Приморья быстро опустели после закрытия границ с КНР.

В Забайкальском крае сообщили, что запаса овощей и фруктов хватит, в среднем, на две недели. Забайкальские власти намерены оказать поддержку торговым сетям для заключения контрактов с поставщиками из Новосибирска, Иркутска, Средней Азии.