Свердловские общественники предупредили о появлении "отвала-убийцы" на Ново-Шемурском месторождении

Свердловская общественная организация "Живой Шемур" заявила о появлении нового склада серного колчедана на Ново-Шемурском месторождении. Общественники назвали его "отвалом-убийцей".

По их данным, на сайте администрации Североуральского городского округа появилось извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка примерно в 52 км северо-западнее Североуральска, у восточного подножья Шемурского хребта. Речь идет об участке с разрешенным использованием "склады" и основным видом разрешенного использования недвижимости "предприятия и производства с санитарно-защитной зоной 500 м".

Как сообщили Накануне.RU в "Живом Шемуре", к складам с размером санитарно-защитной зоны 500 м относятся открытые склады серного колчедана.

"Предлагаемый на аукционе в аренду участок расположен на территории Североуральского городского округа, его границы примыкают к Ивдельскому городскому округу. Если посмотреть участки на публичной кадастровой карте, видно, что на Ивдельской территории расположено еще два земельных участка с точно таким же разрешенным использованием, и все эти три участка образуют огромную площадь – 20,4 гектара", - говорится в заявлении общественников.

В организации предполагают, что данная территория выделяется под один большой склад серного колчедана.

"Именно из него получают серную кислоту, то есть, все атмосферные осадки в виде дождя и снега, попадающие на такой склад, образуют кислоту, которая растворяет другие породы, выделяя из них всю таблицу Менделеева. И весь этот "компот", если его не собирать и не нейтрализовать, попадает в окружающую среду, убивая все на своем пути – ручьи и реки, почву, растительность", - отмечают в "Живом Шемуре".

Общественники надеются, что размещение склада будет выполнено на основании с мощным гидроизоляционным слоем и что мощность новых очистных сооружений, которые предприятие "Святогор" (входит в УГМК, - прим.) обещает запустить в мае этого года, будет достаточной для очистки подоотвальных вод нового склада.

Ранее сообщалось, что УГМК может лишиться права пользования недрами из-за загрязнения рек в Свердловской области.