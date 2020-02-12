24 Августа 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
шутка про коронавирус (2020) | Фото: Вечерний Ургант

"Будет жить одна в 16-этажном доме": Ургант пошутил над переболевшей коронавирусом китаянкой из Тюмени

Шоумен Иван Ургант пошутил про студентку Тюменского Индустриального университета из КНР, которая переболела коронавирусом, передает корреспондент Накануне.RU.

О том, что девушка абсолютно здорова и не представляет угрозы заражения, сообщили вчера главы тюменских областных управления Роспотребнадзора Галина Шарухо и департамента здравоохранения Инна Куликова на брифинге. В шоу "Вечерний Ургант" телеведущий назвал это замечательной новостью.

"Студентка выздоровела и теперь будет жить одна в 16-этажном доме", - пошутил он.

Шутка связана с тем, что многие люди очень боятся заболеть коронавирусом и довольно остро реагируют на людей, которые могут им болеть. Так, в Уфе, по информации СМИ, медперсонал инфекционной больницы №4 в ужасе разбежался, как только услышал, что пациент, обратившийся к ним, с целью обследоваться на наличие коронавируса, восемь месяцев провел в Китае. В итоге молодого человека отправили в приемный покой, однако и дежурная от него убежала. Врачи разговаривали с пациентом через закрытые двери и отправили его на выход через черный ход.

Ургант высказался и по этому случаю.

"Хочется сказать, что в нашей медицине все по-прежнему делается через черный ход", - отметил шоумен

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"Будет жить одна в 16-этажном доме": Ургант пошутил над переболевшей коронавирусом китаянкой из Тюмени

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Теги: Иван Ургант, Вечерний Ургант, коронавирус



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