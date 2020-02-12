24 Августа 2020
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Политика Северо-Западный ФО В России
Айо Бенес воюет на Донбассе (2019) | Фото: Ростислав Журавлев

В России задержали "Чёрного Ленина", приехавшего поддержать протестующих Шиеса

Айо Бенес – гражданин Латвии, интернационалист и сержант армии ДНР, известный также как "Чёрный Ленин", задержан российскими силовиками по запросу Украины. Активистка Светлана Бабенко сообщила, что Бенес прибыл в Архангельскую область поддержать протестующих Шиеса.
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При этом он был задержан уже на обратном пути, когда 11 февраля на станции Урдома пытался сесть на поезд в Москву.

Активная политическая деятельность латвийца угандийского происхождения привела к тому, что в его биографии накопилось восемь уголовных дел в разных странах.

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В России задержали "Чёрного Ленина", приехавшего поддержать протестующих Шиеса

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Теги: ДНР, Шиес, Бенес



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Развитие сюжета:

Ранее 17.02.2020 11:47 Мск Айо Бенес: Меня спрашивали, не готовлю ли я вооруженное восстание в Шиесе
Ранее 14.02.2020 12:55 Мск "Черный Ленин" Айо Бенес похвалил российскую полицию за хорошее обращение и условия содержания
Ранее 13.02.2020 20:44 Мск "Черного Ленина" отпустили на свободу

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