В России задержали "Чёрного Ленина", приехавшего поддержать протестующих Шиеса

Айо Бенес – гражданин Латвии, интернационалист и сержант армии ДНР, известный также как "Чёрный Ленин", задержан российскими силовиками по запросу Украины. Активистка Светлана Бабенко сообщила, что Бенес прибыл в Архангельскую область поддержать протестующих Шиеса.

При этом он был задержан уже на обратном пути, когда 11 февраля на станции Урдома пытался сесть на поезд в Москву.

Активная политическая деятельность латвийца угандийского происхождения привела к тому, что в его биографии накопилось восемь уголовных дел в разных странах.