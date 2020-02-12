В России в преддверии Дня всех влюбленных на 280% выросли продажи эротического белья

Продажи эротического белья выросли на 280% в период с 6 по 11 февраля, то есть в преддверии Дня всех влюбленных. Это данные по России интернет-магазина Ozon, на которые ссылается Газета.Ру. Аналитики торговой площадки выяснили, что лидерами по продажам в этой группе товаров стали черные кружевные боди. Также значительный рост продаж (+241%) наблюдается в категории эротических игр, самая популярная позиция – игра "Камасутра" (шоколадный набор и игральные кубики). Кроме того, клиенты Ozon решили позаботиться о романтической атмосфере в доме, поэтому стали чаще заказывать аромамасла (относительно среднего значения в 2020 году в феврале продажи выросли на +181%), воздушные шары в форме сердец и свечи (рост продаж по 120%), а также постельное белье (+168%).