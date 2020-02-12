Свердловский минздрав: подтвержденных случаев коронавируса в регионе нет

По данным на утро 12 февраля на территории Свердловской области не зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания, вызванных китайской коронавирусной инфекцией. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

"Все находящиеся на обсервационном контроле граждане КНР здоровы. Результаты анализов на вирус отрицательные", - отметили в ведомстве.

Напомним, в Свердловской области госпитализированных из-за подозрения на коронавирус уже начали выписывать из больниц.

Сегодня стало известно, что в России больше нет больных коронавирусом. Заболевший китаец из Забайкалья поправился и выписался.