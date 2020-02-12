В Сургутском районе ветеранов Великой Отечественной освободили от оплаты "коммуналки"

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой своим решением освободил ветеранов Великой Отечественной войны от платы за "коммуналку". Об этом чиновник рассказал в своем Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы в Сургутском районе освободим ветеранов от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Таков наш вклад в год Памяти и Славы. Встретились с партнерами, обсудили, решили. В течение всего 2020 г. 68 участникам боевых действий и труженикам тыла просто не будут начислять плату за ЖКУ. Также с них не будут брать взносы за капремонт и за обращение с твердыми коммунальными отходами", - отметил Трубецкой.

Мероприятие называется "Поколению Победителей". Организатор – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации района. Среди партнеров проекта – "Югра-Экология", управляющие компании Сургутского района.

"Также мы спишем все долги 68 ветеранам, которые у них были на 1 января 2020 г., это порядка 300 тыс. руб. Вместо платежек фронтовики Сургутского района будут получать поздравления с Победой. Эти мероприятия не будут стоить жителям ни копейки – все за счет участников акции. Никто из партнеров не отказал", - отметил Трубецкой.

Власти подготовили большую программу празднования 75-летия Победы.

"От фестиваля пожилых людей "Серебряная карусель" до всенародного "Бессмертного полка". В год Памяти и Славы мы вручим 71 ветерану юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.". Отреставрируем 23 воинских захоронения и 14 надгробий. Установим новые памятные знаки в Локосово, Тундрино, Песчаном и Лямино. Сделаем ремонт 19 ветеранам. Это – то немногое, что мы можем сделать и сделаем для них", - резюмировал политик.

Напомним, ранее правительство России отказалась освободить ветеранов Великой Отечественной войны от платы за ЖКХ.