В Сургутском районе ветеранов Великой Отечественной освободили от оплаты "коммуналки"

24 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко поручил закрыть "бастующие" предприятия

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
По ссылке http://remont.youdo.com/plumbers/heating-systems/other/montag-otopleniya-iz-sshitogo-polietilena/, выбирай нас!
Бытовые услуги: http://remont.youdo.com/plumbers/bath/dismantling/, описание.
Тут http://remont.youdo.com/facing/floor/screed/keramzit/, выбирай нас!



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
ветераны (2010) | Фото: Накануне.RU

В Сургутском районе ветеранов Великой Отечественной освободили от оплаты "коммуналки"

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой своим решением освободил ветеранов Великой Отечественной войны от платы за "коммуналку". Об этом чиновник рассказал в своем Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Мы в Сургутском районе освободим ветеранов от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Таков наш вклад в год Памяти и Славы. Встретились с партнерами, обсудили, решили. В течение всего 2020 г. 68 участникам боевых действий и труженикам тыла просто не будут начислять плату за ЖКУ. Также с них не будут брать взносы за капремонт и за обращение с твердыми коммунальными отходами", - отметил Трубецкой.

Мероприятие называется "Поколению Победителей". Организатор – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации района. Среди партнеров проекта – "Югра-Экология", управляющие компании Сургутского района.

"Также мы спишем все долги 68 ветеранам, которые у них были на 1 января 2020 г., это порядка 300 тыс. руб. Вместо платежек фронтовики Сургутского района будут получать поздравления с Победой. Эти мероприятия не будут стоить жителям ни копейки – все за счет участников акции. Никто из партнеров не отказал", - отметил Трубецкой.

Власти подготовили большую программу празднования 75-летия Победы.

"От фестиваля пожилых людей "Серебряная карусель" до всенародного "Бессмертного полка". В год Памяти и Славы мы вручим 71 ветерану юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.". Отреставрируем 23 воинских захоронения и 14 надгробий. Установим новые памятные знаки в Локосово, Тундрино, Песчаном и Лямино. Сделаем ремонт 19 ветеранам. Это – то немногое, что мы можем сделать и сделаем для них", - резюмировал политик.

Напомним, ранее правительство России отказалась освободить ветеранов Великой Отечественной войны от платы за ЖКХ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Сургутском районе ветеранов Великой Отечественной освободили от оплаты "коммуналки"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Трубецкой, ветераны, Великая Отечественная война, плата, жилищно-коммунальное хозяйство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети