24 Августа 2020
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Политика За рубежом
ЦРУ, штаб-квартира (2016) | Фото: nineoclock.ro

СМИ узнали о слежке США и ФРГ за секретными переписками более 100 стран

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и немецкая внешняя разведка (БНД) изучали содержание секретных переписок более 120 государств мира в течение почти 50 лет.

Для этого использовалось шифровальное оборудование подконтрольной швейцарской компании Crypto AG, которая получала за услуги миллионы долларов. Crypto AG являлась поставщиком шифровальных устройств для секретной переписки.

Об этом сообщили немецкая телекомпания ZDF и американская газета The Washington Post. Также об этом говорится в расследовании газеты Tribune de Geneve.

Сообщается, что ЦРУ и БНД через подставную компанию Minerva в Лихтенштейне контролировали деятельность швейцарской компании. При этом власти Швейцарии знали о действиях спецслужб.

В 1993 году германская разведка прекратила контроль над Crypto AG, ЦРУ выкупила ее долю в компании. Американцы продолжали шпионские операции как минимум до 2012 года, пишет Regnum.

Среди стран, доступ к секретной переписке которых получили Германия и США, числятся Иран, Индия, Пакистан, некоторые страны Латинской Америки и Ватикан. Китай и СССР не пользовались услугами Crypto AG.

Ранее СМИ о ссылкой на Wikileaks неоднократно сообщали о том, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США занимается прослушиванием телефонных переговоров иностранных лидеров, включая ближайших союзников Штатов.

В июле 2015 года сайт Wikileaks опубликовал доказательства слежки Агентства национальной безопасности США за министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и другими сотрудниками германского МИД.

Также стало известно, что АНБ следило за бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером, чтобы выйти на ближайшее окружение Владимира Путина.

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СМИ узнали о слежке США и ФРГ за секретными переписками более 100 стран

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Теги: сша, цру, германия, слежка



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