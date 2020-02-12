Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов может баллотироваться в губернаторы Прикамья от "ЕР"

24 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко поручил закрыть "бастующие" предприятия

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
http://remont.youdo.com/building/home/material/concrete/aerated/build/moskva/, подробное описание.
Топ 10 мастеров: http://remont.youdo.com/building/contractor/foreman/build/dom/, описание.
Топ 10 мастеров: http://remont.youdo.com/building/home/carcass/build/vintovie/, выбирай!



Политика Приволжский ФО Пермский край
Дмитрий Скриванов, депутат законодательного собрания Пермского края (2016) | Фото: fedpress.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов может баллотироваться в губернаторы Прикамья от "ЕР"

Депутат Государственной думы Дмитрий Скриванов намерен баллотироваться на пост губернатора Пермского края от "Единой России", об этом сообщает Telegram-канал "Политов" со ссылкой на информированные источники.
Читайте также:

"Два дня назад секретарь регионального отделения "Единой России" Вячеслав Григорьев заявил, что для врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина партия станет опорой на сентябрьских выборах. Скриванов готов вступить в открытый конфликт, а своё выдвижение намерен продавливать через федеральное руководство "ЕР", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 г. Дмитрий Махонин баллотировался в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", но стать депутатом ему не удалось. В настоящий момент он в партии не состоит.

Выборы состоятся 13 сентября.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов может баллотироваться в губернаторы Прикамья от "ЕР"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Скриванов, Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, выборы, Единая Россия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 14.02.2020 08:38 Мск "Коммерсант": Скриванов будет курировать выборы губернатора Прикамья

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети