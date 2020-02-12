Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов может баллотироваться в губернаторы Прикамья от "ЕР"

Депутат Государственной думы Дмитрий Скриванов намерен баллотироваться на пост губернатора Пермского края от "Единой России", об этом сообщает Telegram-канал "Политов" со ссылкой на информированные источники.

"Два дня назад секретарь регионального отделения "Единой России" Вячеслав Григорьев заявил, что для врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина партия станет опорой на сентябрьских выборах. Скриванов готов вступить в открытый конфликт, а своё выдвижение намерен продавливать через федеральное руководство "ЕР", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 г. Дмитрий Махонин баллотировался в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", но стать депутатом ему не удалось. В настоящий момент он в партии не состоит.

Выборы состоятся 13 сентября.