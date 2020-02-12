В Польше националисты избили туристов за русскую речь

В Польше местные националисты избили туристов за русскую речь.

Инцидент, как пишет в Facebook один из пострадавших, произошел в польском городе Тарунь. Националисты услышали от группы туристов из России, Белоруссии и Украины русскую речь, и начали их избивать.

"Напали с криками "Польша для поляков“ и "Бей украинцев", - пишет пострадавший.

Сообщается, что все произошло на глазах у местных жителей, которые ничего не сделали и даже не обратились в полицию. У нескольких пострадавших диагностированы травмы головы, сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

Сейчас нападавших ищут при помощи видеозаписей с камер наблюдения.