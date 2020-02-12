В Челябинске стоимость проезда в маршрутках повысится до 28 рублей

Стоимость проезда в маршрутных такси Челябинска с 12 марта повысится до 28 рублей. В управление транспорта города от перевозчиков поступили уведомления об увеличении стоимости проезда по муниципальным маршрутам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Так, с 12 марта до 28 рублей вырастет стоимость проезда в маршрутках №17 и 58, а в маршрутке №3 – до 28 руб. 10 коп. Сейчас стоимость проезда составляет 25 руб.

В управлении напомнили, что в соответствии с законодательством, перевозчики вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда по нерегулируемому тарифу без согласования с управлением транспорта, но должны уведомить о принятом решении за 30 дней.

Напомним, в настоящий момент УФАС проводит проверку после жалоб горожан на рост стоимости проезда в маршрутках, соединяющих Челябинск и Копейск. Речь идет о маршрутках № 128 и 174. По словам горожан, проезд в них подорожал с 40 до 45 рублей.