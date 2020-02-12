В России за год удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

24 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко поручил закрыть "бастующие" предприятия

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Бытовые услуги: http://remont.youdo.com/repair/loggia/price/, подробнее >>
YouDo: http://remont.youdo.com/repair/bathroom/material/otdelka-vannoy-komnati-plastikovimi-panelyami/, рекомендуем!
Услуги специалиста: http://remont.youdo.com/repair/flat/hruschevka/other/zakaz/, подробное описание здесь.



Экономика Свердловская область Челябинская область Центральный ФО Приволжский ФО В России Магаданская область Москва Московская область
бюджет (2016) | Фото: novosaratovka.spb.ru

В России за год удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза - с 15 до 35. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина.

По итогам прошлого года суммарный дефицит указанных 35 регионов составил 233 млрд рублей. Еще в 2018 году 26 из них были профицитными.

Самая большая разница между доходами и расходами бюджета наблюдалась в Московской области (74,4 млрд руб.) и Москве (53,3 млрд руб.).

Среди "лидеров" по доле дефицита в расходах названы Башкирия, Севастополь, Иркутская, Липецкая и Свердловская области.

Наименьший дефицит в относительных значениях - в Чечне, Орловской и Магаданской областях, Нижегородской и Челябинской областях.

Отметим, в декабре в Свердловской области на заседании заксобрания депутаты без обсуждений и практически единогласно поддержали во втором и третьем окончательном чтениях проект бюджета на 2020 год.

Главный финансовый документ, напомним, предусматривает масштабные траты на Универсиаду-2023: около 4,1 млрд руб.

Доходы бюджета в 2020 году составят 260,6 млрд руб., расходы - 286,9 млрд руб., дефицит - около 26 млрд. При этом из казны выделят 500 млн руб. на новый зал филармонии по проекту "Захи Хадид", ради чего планируется снести многоквартирный дом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России за год удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: регионы, дефицит бюджета



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети