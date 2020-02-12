В России за год удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза - с 15 до 35. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина.

По итогам прошлого года суммарный дефицит указанных 35 регионов составил 233 млрд рублей. Еще в 2018 году 26 из них были профицитными.

Самая большая разница между доходами и расходами бюджета наблюдалась в Московской области (74,4 млрд руб.) и Москве (53,3 млрд руб.).

Среди "лидеров" по доле дефицита в расходах названы Башкирия, Севастополь, Иркутская, Липецкая и Свердловская области.

Наименьший дефицит в относительных значениях - в Чечне, Орловской и Магаданской областях, Нижегородской и Челябинской областях.

Отметим, в декабре в Свердловской области на заседании заксобрания депутаты без обсуждений и практически единогласно поддержали во втором и третьем окончательном чтениях проект бюджета на 2020 год.

Главный финансовый документ, напомним, предусматривает масштабные траты на Универсиаду-2023: около 4,1 млрд руб.

Доходы бюджета в 2020 году составят 260,6 млрд руб., расходы - 286,9 млрд руб., дефицит - около 26 млрд. При этом из казны выделят 500 млн руб. на новый зал филармонии по проекту "Захи Хадид", ради чего планируется снести многоквартирный дом.