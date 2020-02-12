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Общество Свердловская область
Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Общественники: на сделке с баней "Бодрость" бюджет Екатеринбурга мог потерять около 81,7 млн рублей

Счетная палата завершила аудит эффективности распоряжения баней "Бодрость", что когда-то работала на улице Куйбышева в Екатеринбурге.

Напомним, осенью прошлого года представители движения "Уральский хронотоп" направили запрос в счетную палату по поводу бани. У общественников был ряд вопросов.

Как сообщили Накануне.RU в "Уральском хронотопе", проверка завершена, однако вопросов меньше не стало. По данным общественников, которые ссылаются на заключение СП, сделка по отчуждению бани не имела технико-экономического обоснования. Также они подсчитали, что на сделке с баней бюджет Екатеринбурга мог потерять около 81,7 млн руб.

"Мы полагаем, что ущерб еще больше, так как кадастровая оценка котельной явно занижена: 8,21 млн за помещения общей площадью более 700 кв. м - это смешно. Также не учтена стоимость оборудования котельной и стоимость дымоходной трубы. Но уточнить сумму ущерба при рассмотрении данных обстоятельств сложно", - заявили в "Уральском хронотопе".

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Также общественники обратили внимание на практику продажи земли за 15% от кадастровой стоимости, которая началась в 2015 году с постановления администрации города и продолжается до сих пор.

"В заключении об этом сказано уклончиво. Рекомендуется "при принятии решения о разрешении на сделку учитывать суммы потерь от реализации такого земельного участка в качестве дополнительных затрат МО "город Екатеринбург", либо потерь для бюджета города". Понять бы теперь, что это значит", - добавили в движении.

Напомним, баню "Бодрость" снесли летом 2018 года. В 2019 году общественники просили прокуратуру разобраться с возможными нарушениями при ее продаже.

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Общественники: на сделке с баней "Бодрость" бюджет Екатеринбурга мог потерять около 81,7 млн рублей

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Теги: Бодрость, баня, Екатеринбург, бюджет



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