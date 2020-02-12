24 Августа 2020
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Общество В России Москва
Наталья Поклонская Виталий Милонов (2019) | Фото:instagram.com/nv_poklonskaya|.instagram.com/villemilonov

Эта музыка будет вечной: Милонов предложил запретить День Святого Валентина в школах

В преддверии Дня всех влюбленных на тропу войны выходит депутат Госдумы Виталий Милонов. Он предложил запретить в школах праздновать День Святого Валентина, мол, это может исказить представления детей о любви и брачных отношениях.

Милонов назвал 14 февраля "пластиковым праздником", который лишает школьников "осознания всей глубины духовной близости". По его мнению, День всех влюбленных "противоестественен традициям отечественной культуры".

Свое обращение "единоросс" направил министру просвещения Сергею Кравцову. В заявлении указано, что "метафизически у праздника нет глубины и философской мудрости", передает РИА Новости.  

В прошлом году в преддверии Хэллоуина Милонов призывал запретить празднование этого дня и устроить проверки в тех школах, где учителя предложат детям отметить праздник. Неожиданно его предложение высмеяла депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она выступила против искусственных ограничений самовыражения. "Уверена, что если бы депутат Милонов жил тысячу лет назад, он бы обязательно стоял на берегу Днепра с идолом Перуна и кричал бы князю Владимиру, что тот является нацпредателем, который принёс вражескую Христову веру на русские земли, и заодно требовал бы защитить языческие праздники. Рано или поздно вам придётся признать, что всё, что сейчас вам кажется родным и близким, когда-то было чужим и далёким. Дальнейшее развитие русской культуры является интеграцией, а не отчуждением и изоляцией", - написала тогда экс-прокурор Крыма.

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Эта музыка будет вечной: Милонов предложил запретить День Святого Валентина в школах

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Теги: виталий милонов, день святого валентина, школы, запрет, праздник



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