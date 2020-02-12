Скитающемуся в азиатских морях круизному лайнеру Westerdam запретили заход в порты Таиланда

Пока пассажиры круизного лайнера Diamond Princess вынуждены оставаться на месте у берегов Йокогамы (на корабле вспышка коронавируса COVID-19), туристы, оказавшиеся на роскошном судне Westerdam, скитаются по морям – гостей из Гонконга никто не хочет принимать. В отчаянном положении 2257 человек находятся уже почти две недели, передает Bloomberg.

Накануне о запрете на заход Westerdam в порты Таиланда объявил министр здравоохранения этой страны. Он, как и другие его коллеги, опасается, что на лайнере могут быть больные коронавирусом. При этом владелец корабля заявил, что нет никаких оснований полагать, что на борту находятся люди с коронавирусом.

Надежду пассажирам и экипажу накануне дала Всемирная организация здравоохранения: врачи ВОЗ попытаются высадиться на корабль, чтобы удостовериться в отсутствии больных. Тогда, возможно, лайнер сможет пришвартоваться в Таиланде.

Ранее лайнеру отказали в заходе в свои порты Тайвань, Япония, Филиппины. Корабль принадлежит американской компании, но в США его тоже едва ли хотят видеть.

Отчаявшиеся пассажиры пишут в соцсетях о нервной обстановке на борту. Запас продуктов и медикаментов не вечен, кроме того, у многих пропали билеты на самолеты, закончился отпуск, проблемы с деньгами.

Изначально судно, покинувшее Гонконг 1 февраля, должно было совершить 14-дневный тур у берегов Тайваня и Японии. Завершиться тур должен был 15 февраля в Йокогаме.