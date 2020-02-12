В России больше нет больных коронавирусом: второй заболевший поправился и выписался

В России больше нет официально подтвержденных случаев больных коронавирусной инфекцией. Накануне в Тюмени выписали китайскую студентку, а теперь стало известно о выздоровлении гражданина КНР, который находился в больнице Читы. Оба пациента вылечились без использования специфических лекарственных препаратов, так как против вируса COVID-19 они еще просто не существуют.

"С 26 января пациент находился на лечении, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам и порядка он получил. Сегодня он выписан домой", - цитирует РИА Новости главврача больницы в Чите.

Речь идет о гражданине Китая, который ранее жаловался на условия содержания в больнице Читы: мужчину не устраивало, что врачи не подтверждают как его диагноз, так и возможное заражение членов его семьи — дочери и жены. Последние, кстати, останутся в больнице до 14 февраля – они проходят карантин.

Напомним, к утру 12 февраля в мире насчитывается более 44 тыс. заболевших коронавирусом COVID-19, более 1100 человек умерли, более 4700 выздоровели.