24 Августа 2020
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Политика В России
Послание Владимира Путина Федеральному собранию (2020) | Фото: youtube.com

Опрос: уровень доверия Путину за два года снизился почти в два раза

Только 35% доверяют в настоящее время президенту России Владимиру Путину.

По сравнению с сентябрем 2019 года рейтинг главы государства снизился на 4 процентных пункта, выяснили социологи "Левада-центра". В ноябре 2017 года рейтинг доверия Путину составлял 59%. Таким образом, за два года он упал на 24 п. п. – почти в два раза.

В то же время с сентября 2019 года выросло доверие министру обороны Сергею Шойгу - с 13 до 19% и министру иностранных дел Сергею Лаврову - с 14 до 17%. Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%.

Новому премьер-министру Михаилу Мишустину пока доверяют лишь 3% россиян, не доверяют – 4%, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, Владимир Путин рассчитывает на то, что правительство Михаила Мишустина сможет обеспечить подъем экономики страны в ближайшее время, что позволит поднять уровень жизни населения.

Эти надежды связаны с целью повысить рейтинг "Единой России" в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к кабмину. Российское руководство надеется на сохранение подконтрольного ему конституционного большинства в нижней палате парламента без использования технологий, которые могли бы вызвать протесты из-за фальсификаций.

Кремль планирует сделать это благодаря новым членам правительства, являющимся сторонниками роста бюджетных расходов.

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Опрос: уровень доверия Путину за два года снизился почти в два раза

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Теги: Путин, президент, уровень доверия



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