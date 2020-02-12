24 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция, телефон, звонок (2016) | Фото: tulapressa.ru

В Екатеринбурге установлена личность водителя, совершившего ДТП на ЕКАДе

В Екатеринбурге  сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя, совершившего столкновение на ЕКАДе.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОГИБДД УМВД России, автоавария произошла 10 февраля на 6 км Екатеринбургской кольцевой автодороги. 

Водитель "Ауди", двигаясь по ЕКАДу в сторону Тюмени, столкнулся с движущейся в  попутном направлении автомашиной "ГАЗ - 3302",  которая в свою очередь столкнулась с "Фольксваген Гольф".

После столкновения "Ауди" съехала в кювет, водитель скрылся с места ДТП, оставив машину на месте аварии.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлена его личность, ведутся поиски водителя.

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В Екатеринбурге установлена личность водителя, совершившего ДТП на ЕКАДе

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Теги: Екатеринбург, ДТП



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