24 Августа 2020
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Общество В России
(2004) | Фото

Употребление российских сосисок может вызвать аллергическую реакцию

Сосиски, даже те, что изготовлены по ГОСТу, едва ли можно назвать здоровой пищей.

В них содержится до 30% жира при избытке соли. Как говорят в организации "Общественный контроль", кроме того, производители добавляют в фарш соевый белок, крахмал, различные загустители и порой перемалывают хрящи вместе с мясом.

Как говорят эксперты, эксперименты с составом мясных продуктов могут вызвать аллергическую реакцию, вплоть до оттека Квинке, который развивается очень быстро. В других случаях у аллергиков может появиться насморк и резь в глазах, покраснения на коже, сообщает телеканал "360".

Напомним, в прошлом году Россельхознадзор выявил геном вируса АЧС в сосисках из Китая.

"В Забайкальском крае в сосисках, завезенных из Китая, выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС)", - говорится в сообщении.

Попытка провести зараженную продукцию была зафиксирована в конце марта 2019 года в пункте пропуска МАПП Забайкальск. "Сосиски пытались провезти из неблагополучной по АЧС страны. Кроме того, товар не имел сопроводительных ветеринарных документов, свидетельствующих о происхождении и безопасности груза", - добавили в ведомстве.

Продукция была изъята.

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Употребление российских сосисок может вызвать аллергическую реакцию

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Теги: сосиски, продукты, аллергия



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