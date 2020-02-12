В ВОЗ рассказали, когда появится вакцина от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения назвала сроки создания вакцины от китайского коронавируса.

Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, первые вакцины могут быть готовы через полтора года.

"Потребуется время на их разработку, но при этом мы не беззащитны", — отметил он. По словам Гебрейесуса, сегодня существует много доступных мер, которые могут предотвратить заражение, сообщает РБК.

Тем временем, в Китае зафиксированы уже 42 тыс. 708 случаев коронавируса, число смертей превысило 1 тыс. человек.

Ранее стало известно, что ученые из Шахайского университета совместно с лабораториями нескольких фармацевтических компаний приступили к испытанию нескольких вакцин на мышах. Это первый этап, после которого препарат будет испытываться на более крупных животных, и только потом, если не будет никаких опасных побочек, начнутся клинические испытания на людях.