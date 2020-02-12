24 Августа 2020
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Общество Дальневосточный ФО В России
ведущая, Вести (2020) | Фото: YouTube

Познер прокомментировал смех ведущей над размером льгот

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер высказался о коллеге Александре Новиковой из ВГТРК, которая рассмеялась во время записи сюжета о повышении дотаций льготникам.

По его словам, подобная реакция журналистов встречается не только в нашей стране, однако именно у нас эта новость вызвала такой "ажиотаж". "То, что ведущая рассмеялась в эфире по поводу некоторых вещей, — дико всех интересует. Я не очень понимаю почему, скажу вам совершенно откровенно. По-моему, это вообще не новость", - отметил Познер.

По его мнению, ведущая рассмеялась не специально, это произошло непроизвольно, а смех вызвала сумма денег, о которой говорилось в сюжете, сообщает ФАН.

Напомним, на видео показан сюжет, который рассказывает о социальных выплатах жителям Камчатского края. С февраля для федеральных льготников ежемесячная денежная выплата повысилась на 3%. В конце сюжета, когда камеры эфира отключили, телеведущая Александра Новикова разразилась громким смехом и объяснила свое поведение.

Как отметил руководитель камчатского филиала "Вестей" Алексей Костылев, с Новиковой проведена беседа. "Мы с ней уже общались. Просто побеседовали", - отметил Костылев.

Он добавил, что уже известно, кто именно распространил видеозапись в сети. Костылев пояснил, что пока никаких кадровых решений не принято.

Ранее телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент - он отметил, что это не может быть правдой, и предположил, что это может быть неудачная шутка, пранк или вброс.

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Познер прокомментировал смех ведущей над размером льгот

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Теги: ведущая, ДВТРК, Познер, льготы



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