24 Августа 2020
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Политика В России
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ потребовала доступ к переписке россиян

Федеральная служба безопасности России потребовала доступ к перепискам граждан и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

ФСБ запросила доступ к данным пользователей летом 2019 года, требуя передать ключи для дешифровки переписки россиян и предоставить круглосуточный доступ к IT-системам компаний.

Согласно "закону Яровой", служба может потребовать доступ к соответствующим данным у любой из компаний реестра, который включает около 200 компаний, сообщает "Медуза".

Напомним, новый министр связи РФ Максут Шадаев выступает за радикальные изменения во взаимодействии власти и населения. Министр предложил предоставить правоохранительным органам доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян. Эта мысль была озвучена на заседании рабочей группу Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".

Также министр Шадаев представил предложения по цифровизации госуслуг и способам идентификаций граждан. Главная цель - сократить время, которое должен тратить гражданин на общение с органами власти. Этот показатель не должен превышать трех часов в год. Кроме того, предлагается к 2024 году обеспечить гражданам доступ ко всем данным о себе, которые есть у государства.

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ФСБ потребовала доступ к переписке россиян

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Теги: ФСБ, интернет, переписка



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