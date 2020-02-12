Скандал в Калининграде: в кабинете гинеколога найдена камера

Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в министерство здравоохранения региона и прокуратуру после того, как в кабинете УЗИ в женской консультации заметила видеокамеру.

По словам девушки, когда она пришла в женскую консультацию на УЗИ органов малого таза, раздевшись, она заметила камеру, которая была установлена напротив кушетки для пациентов. При этом, о видеосъемке ее никто не предупреждал.

Жительница Калининграда проконсультировалась с юристами, которые заверили, что это незаконно.

В ответе женской консультации сказано, что медучреждение не нарушает прав пациентов. По данному факту СК России ведет проверку, сообщает РИА "Новости".