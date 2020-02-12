24 Августа 2020
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Экономика В России
Послание Федеральному собранию, Голодец (2015) | Фото: RT

Греф: Голодец переходит на работу в Сбербанк

Ольга Голодец переходит на работу в Сбербанк.

Она займет пост заместителя председателя правления. Наблюдательный совет банка одобрил ее переход на эту должность, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

Голодец будет курировать медицинское направление экосистемы банка. Сбербанк создаст новую медицинскую платформу, развитие которой войдет в обязанности бывшего зампреда правительства, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, Голодец была представлена коллективу банка еще 4 февраля.

Голодец пришла на госслужбу из бизнеса: с 2002 по 2008 год она была заместителем гендиректора по персоналу и социальной политике компании "Норникель", позднее возглавляла совет директоров страховой компании "Согласие".

В российское правительство Голодец была назначена в мае 2012 года — вице-премьером, курирующим вопросы социальной политики, здравоохранения и образования.

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Греф: Голодец переходит на работу в Сбербанк

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Теги: Голодец, Сбербанк



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Ранее 05.02.2020 05:22 Мск Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

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