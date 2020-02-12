24 Августа 2020
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Наука и техника За рубежом
Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Китайский коронавирус получил официальное название

Всемирная организация здравоохранения присвоила смертельному коронавирусу официальное название - Covid-19.

Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, это необходимо, "чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими".

Тем временем, в Китае зафиксированы уже 42 тыс. 708 случаев коронавируса, число смертей превысило 1 тыс. человек, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что ученые из Шахайского университета совместно с лабораториями нескольких фармацевтических компаний приступили к испытанию нескольких вакцин на мышах. Это первый этап, после которого препарат будет испытываться на более крупных животных, и только потом, если не будет никаких опасных побочек, начнутся клинические испытания на людях.

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Китайский коронавирус получил официальное название

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Теги: коронавирус, пневмония, Китай



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