24 Августа 2020
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Политика В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

В Минтруде разъяснили отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Индексация пенсий работающим пенсионерам России не предусмотрена действующим законом, однако они получают всю накопленную индексацию, когда перестают работать.

Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. "Отмечу, что на сегодняшний день действующим порядком не предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам, <...> в период их деятельности им начисляют соответствующие страховые коэффициенты для повышения пенсии. В момент выхода на пенсию эти граждане получают всю накопленную индексацию", — сказал Котяков, сообщает РИА "Новости".

Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Талия Хабриева еще раз прокомментировала индексацию пенсий работающих пенсионеров.

В послании президента Федеральному собранию не конкретизировалось, будут ли индексироваться пенсии для работающих пенсионеров, поэтому данный вопрос поднимался на рассмотрении поправок в первом чтении в Госдуме. Тогда Хабриева сказала, что индексация коснется всех пенсий и соцвыплат, которые предусматривает федеральное законодательство. На обсуждении поправок в Общественной палате России глава Профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук попросил Хабриеву еще раз уточнить ситуацию в отношении работающих пенсионеров, которых в стране насчитывается более 9,6 млн.

"Индексация распространяется на всех. А уже основания для выплат определяются федеральным законом, - довольно пространно объяснила Хабриева. – Индексация, давайте откровенно говорить, это вопрос возможностей бюджета". Вероятно, упоминания отдельно работающих пенсионеров в Конституции не будет.

Между тем, представители региональных общественных палат практически единогласно говорят о запросе на закреплении в Конституции нормы об индексации пенсий и пособий в размере не ниже инфляции.

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В Минтруде разъяснили отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

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Теги: пенсия, пенсионеры,



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Развитие сюжета:

Ранее 04.03.2020 12:38 Мск Силуанов ушел от ответа на вопрос про индексацию пенсий работающим пенсионерам
Ранее 19.02.2020 01:45 Мск "Единая Россия" предложила повысить пенсии
Ранее 18.02.2020 03:39 Мск В Госдуму внесен законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

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Ранее 29.01.2020 15:09 Мск Рабочая группа по поправкам в Конституцию: "Индексация – это вопрос возможностей бюджета"

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