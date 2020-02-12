Синоптик рассказал об очередном похолодании в Москве
Оттепель в Москве сменится похолоданием.
Это случится в предстоящие выходные, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, ночные температуры будут опускаться до минус семи градусов, дневные - преимущественно отрицательными, сообщает "Рен ТВ".
Тем временем, прогноз синоптиков говорит о том, что жителей России в феврале ждут холодная аномалия температурного режима.
Это касается только северо-востока страны. Здесь может оказаться на 2 градуса холоднее, чем обычно. При этом на остальной территории России будет не по сезону тёплая погода - в среднем на 2-4 градуса выше нормы.