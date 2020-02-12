Синоптик рассказал об очередном похолодании в Москве

Оттепель в Москве сменится похолоданием.

Это случится в предстоящие выходные, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ночные температуры будут опускаться до минус семи градусов, дневные - преимущественно отрицательными, сообщает "Рен ТВ".

Тем временем, прогноз синоптиков говорит о том, что жителей России в феврале ждут холодная аномалия температурного режима.

Это касается только северо-востока страны. Здесь может оказаться на 2 градуса холоднее, чем обычно. При этом на остальной территории России будет не по сезону тёплая погода - в среднем на 2-4 градуса выше нормы.