24 Августа 2020
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Общество Центральный ФО Москва
Снегопад (2019) | Фото: Накануне.RU

Синоптик рассказал об очередном похолодании в Москве

Оттепель в Москве сменится похолоданием.

Это случится в предстоящие выходные, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ночные температуры будут опускаться до минус семи градусов, дневные - преимущественно отрицательными, сообщает "Рен ТВ".

Тем временем, прогноз синоптиков говорит о том, что жителей России в феврале ждут холодная аномалия температурного режима.

Это касается только северо-востока страны. Здесь может оказаться на 2 градуса холоднее, чем обычно. При этом на остальной территории России будет не по сезону тёплая погода - в среднем на 2-4 градуса выше нормы.

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Синоптик рассказал об очередном похолодании в Москве

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Теги: Москва, погода



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