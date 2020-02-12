"Умные" счетчики в Свердловской области начнут устанавливать летом

Свердловский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" с 1 июля текущего года начнет установку "умных" электросчетчиков, которые позволят дистанционно снимать показания приборов учета: количество потребленной электрической энергии (показания), показатели качества электроэнергии и т.д. Полное оснащение многоквартирных домов умными счетчиками электроэнергии планируется реализовать в течение 15-20 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс", в первую очередь замене подлежат приборы учета в многоквартирных домах, где истек межповерочный интервал или нет счетчика. Конечно, все это с учетом наличия технической возможности их установки. Перечень таких многоквартирных домов уже сформирован, однако план-график работ по замене будет актуализироваться и корректироваться по мере принятия подзаконных актов.

По заверениям "ЭнергосбыТ Плюс", пока рано делать какие-то прогнозы по поводу стоимости счетчиков для жителей уральских городов и затрат самого филиала, так как все еще не приняты подзаконные акты, регламентирующие технические требования к ним. Известно лишь то, что стоимость счетчиков будет зависеть от требований к ним, которые Правительство РФ пока не утвердило. О том, увеличится ли тариф для граждан, также пока сложно говорить.

Компания внесла ясность по поводу информации, ранее опубликованной в СМИ, о том, что граждане, которые не получат в срок новые приборы учета, будут иметь право не платить за электричество. В настоящее время не ясно, будет ли утверждена подобная инициатива, но "ЭнергосбыТ Плюс" не отрицает такой возможности, однако обращает внимание на то, что для точного прогноза необходимо дождаться выхода подзаконных актов.

Помимо "умных" электросчетчиков, АО "ЭнергосбыТ Плюс" уже повсеместно занимается внедрением единой интеллектуальной системы, которая позволяет в режиме реального времени получать с узлов учета тепла, оснащенных УСПД, данные по всем параметрам теплоносителя и передавать их энергетикам. Это не только дает возможность эффективно проводить регулировку гидравлических и температурных режимов, но и позволяет крайне быстро обнаруживать возможные повреждения в сетях и оперативно предпринимать необходимые меры.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе компании, основной целью проекта является устранение перерасчета в квитанциях жителей после контрольных съемов показаний, которые проводятся по окончанию отопительного сезона самим поставщиком, что сделает систему теплоснабжения "максимально прозрачной" для всех участников. На данный момент Свердловский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" подключил уже 325 многоквартирных домов и 180 объектов бюджетной сферы Екатеринбурга к единой интеллектуальной системе учета тепла. Все эти здания оснащены устройствами сбора и передачи данных (УСПД), которые позволят улучшить качество энергоресурса и контролировать его потребление.

Несмотря на все преимущества новой "умной" системы, включая и бесплатное подключение, осуществляемое средствами ресурсоснабжающей организации, по сегодняшним показателям, только 13% жилищных организаций согласны на установку УСПД и передачу данных с приборов учета. По закону и в рамках договоров теплоснабжающей компании с УК, ТСЖ, последние обязаны обеспечить доступ к тепловым узлам для установки устройств сбора и передачи данных. Для решения проблемы с компаниями, отказывающимися от установки "умной" системы, проводятся разъяснительные беседы, о необходимости и полезных сторонах цифровизации. Однако, в отношении уже двух жилищных организаций Екатеринбурга, отказавшихся от установки УСПД инициированы судебные разбирательства.

В компании попросили обратить внимание, что установка "умных" счетчиков электроэнергии начнется только в июле этого года. Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно убедиться, какая именно организация предлагает работы по замене или поверке приборов учета электрической энергии. Для многоквартирных домов таковыми являются гарантирующие поставщики, а у частных секторов - это сетевые организации. Пока АО "ЭнергосбыТ Плюс" не получил распоряжений об уведомлении уральцев о соответствующих работах, однако жильцов обязательно предупредят перед тем, как мастер придет к ним домой. Если появились какие-то сомнения, нужно обратиться в центр обслуживания клиента, где и подтвердят всю необходимую информацию о действиях представителя компании.