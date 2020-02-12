Против политического мошенничества! На митинге в Москве потребуют референдума по изменению Конституции

На митинге в Москве потребуют, чтобы поправки в Конституцию вносились не в результате принятия законов Госдумой и проведения неких "опросов", а по итогам референдума с соблюдением всех необходимых формальностей.

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Акция протеста состоится 15 февраля в 12.30 на Суворовской площади. "Мы будем требовать проведения полноценного референдума по поправкам в Конституцию с порогом явки избирателей не менее 50%, а также смены социально-экономического курса развития страны. Участники акции выступят против ползучей узурпации власти под видом "конституционной реформы", - заявили организаторы.

Там же планируется озвучить поправки в Конституцию от левых и патриотических сил, предусматривающие государственную собственность на недра и природные ресурсы, а также прежний пенсионный возраст в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Мероприятие организовано Оргкомитетом протестных акций, куда входят представители "Левого фронта", незарегистрированной партии "Другая Россия", "Партии Дела", движения "Новороссия", ряда иных организаций и согласовано с мэрией Москвы.

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов говорит, что это первая подобная акция против поправок, ранее их не согласовывали или были акции не совсем по теме: "Это будет прекрасная возможность для граждан обсудить историю с реформой Конституции, акция организуется комитетом лево-патриотических сил, но мы там готовы видеть людей разных взглядов".

По его словам, власти готовят "политическое мошенничество", когда все предложения по поправкам смешиваются в одно предложение, за которое нужно проголосовать либо "да", либо "нет": "Людям предлагают проголосовать за все сразу, это такой "кот в мешке". Цель акции - массово выйти и потребовать референдум, и, как считает Удальцов, как минимум надо голосовать по поправкам раздельно.

Представители "Партии Дела" заявляют, что недовольны отсутствием широкого общественного обсуждения происходящих изменений. В действующей Конституции уже прописано, что Россия является социальным государством. Так что, при желании, все меры по социальной защите граждан можно реализовать и при нынешнем Основном законе.

"Для нас ключевая задача - это смена либерального социально-экономического курса и проведение Нового курса. Мы считаем, что надо использовать все законные механизмы, учитывая, что митинг согласован мэрией Москвы, для того, чтобы добиваться тех целей, которые мы перед собой ставим", - отметил секретарь Федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин.

При этом в партии не исключают, что при реальной смене экономического курса можно было разработать даже полностью новый Основной закон. На это указывает член Федерального совета "Партии Дела", писатель Максим Калашников.

"Мы требуем отказа от нынешнего либерально-монетаристского курса на свободу торговли, нормы ВТО и перехода на разумную промышленную политику, протекционизм, покровительственную политику - вот, что мы хотим. Это единственный способ побороть нужду, нищету, безработицу", - подчеркнул Максим Калашников.

Своё участие в предстоящем митинге корреспонденту Накануне.RU подтвердил и лидер движения "Новороссия" Игорь Стрелков. Он рассказал, что не планирует предлагать поправок и выступает за то, чтобы проводился именно референдум, а не "юридически незаконный всенародный опрос".

"Нужно проведение настоящего референдума, а не того, что они этим словом называют. Нас не устраивает то, что команда жуликов и воров, которые 30 лет у власти, собираются править нами вечно, нарушая даже собственную Конституцию, которую протащили после расстрела Белого дома в 1993 г.", - рассказал он. Отвечая на вопрос, будут ли озвучиваться требования о поддержке Донбасса, Игорь Стрелков напомнил, что выступает с подобными требованиями на каждом митинге.

Предстоящая акция планируется как надпартийная, где могут собраться все выступающие за подлинно свободное волеизъявление. Как рассказал член исполкома незарегистрированной "Другой России" Михаил Аксель, есть довольно много внепарламентских сил, которые представляют различные страты общества и готовы объединяться.

"Юридические вопросы должны решать профессионалы-юристы, не ангажированные властной элитой и, второе, - все реально существующие политические силы. Например, "Другая Россия" не зарегистрирована. Нам ставят препоны, чтобы мы не могли полностью легально существовать. Но национал-большевики [Национал-большевистская партия запрещена в РФ] - это реально существующий субъект, который существует очень давно. Мы представляем одну из страт общества. И таких партий, которые не представлены в парламенте, но представляют определённую страту общества, полным-полно. Наши соратники по оргкомитету также не представлены в Госдуме, но имеют влияние в обществе и востребованы в определённых социальных стратах", - рассказал Михаил Аксель.

Сергей Удальцов также отмечает, что эта акция будет идеальной платформой для выработки единой тактики и проведения скоординированных действий оппозиции.

Напомним, 25 января Оргкомитет протестных акций провел мероприятие, в ходе которого участники, выстроившись в цепочку, заходили в приемную Администрации президента и передавали петиции с требованием проведения референдума по изменениям в Конституции и смены социально-экономического курса страны. Помимо этого активисты провели одиночные пикеты практически у всех станций московского метро.