Директор сафари-парка "Тайган" в Крыму вышел на свободу

Верховный суд Крыма в четверг вечером принял решение изменить меру пресечения директору сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову, пишет РИА "Новости".

Ранее Зубкова заключили под стражу, сейчас ему нельзя уходить из дома с 22.00 до 6.00.

Зубков был отправлен под арест за то, что в июле 2018 года туристка из Кировской области вошла на территорию парка, подошла ко льву и положила ему руку на гриву. Пока ее фотографировали, лев укусил женщину. Дело было передано в суд лишь в ноябре 2019 года.