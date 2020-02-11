24 Августа 2020
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Общество В России Крым
Белогорский парк львов &quot;Тайган&quot; (2016) | Фото: kvartiri-feodosii.ru

Директор сафари-парка "Тайган" в Крыму вышел на свободу

Верховный суд Крыма в четверг вечером принял решение изменить меру пресечения директору сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову, пишет РИА "Новости".

Ранее Зубкова заключили под стражу, сейчас ему нельзя уходить из дома с 22.00 до 6.00.

Зубков был отправлен под арест за то, что в июле 2018 года туристка из Кировской области вошла на территорию парка, подошла ко льву и положила ему руку на гриву. Пока ее фотографировали, лев укусил женщину. Дело было передано в суд лишь в ноябре 2019 года.

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Директор сафари-парка "Тайган" в Крыму вышел на свободу

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Теги: Олег Зубков, парк, Тайган, Крым, Верховный суд



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