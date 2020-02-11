Путина и Медведева могут сделать сенаторами СФ пожизненно

Экс-президенты России смогут пожизненно быть в составе Совета Федерации, пишет РИА "Новости".

Такую поправку к проекту об изменении Конституции страны предложили в Госдуме. Также сообщается, что они вправе будут отказаться от своих полномочий.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что предложения были инициированы членами рабочей группы исходя из изучения опыта работы верхних палат парламента в различных странах.