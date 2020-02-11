Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Щучье

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы города Щучье Курганской области Владимира Тамахина, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Тамахина обвиняют в том, что он с 2017 по 2018 год договорился со знакомым бизнесменом, которого судят отдельно и с кем заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, сделать поддельные договоры на перевозку грунта.

Как рассказали Накануне.RU в прокуратуре Курганской области, эти договоры потом показали в администрации Щучанского района и попросили оплатить по счетам. Всего было похищено около 1 млн руб. из бюджета.

Тамахин также в течение двух лет выписывал себе большие премии, похитив таким образом около 800 тыс. руб.