Пьяный курганец протащил на своем автомобиле инспектора ДПС

В Кургане 10 лет тюрьмы грозит мужчине, который устроил "догонялки" с сотрудниками ГИБДД.

Несколько дней назад нетрезвый водитель на своем автомобиле двигался по улице Коли Мяготина в районе остановки "Пичугина" - сзади ехал патрульный экипаж ДПС. На пешеходном переходе мужчина притормозил, чтобы пропустить людей. В этот момент из полицейской машины выбежал сотрудник ГИБДД, быстро подошел к машине "гонщика", открыл ее и попытался достать ключ из замка зажигания. В этот момент нарушитель поехал, полицейский не отцеплялся, но через несколько метров все же выпустил руль из рук и упал на асфальт, получив ушибы.

Через несколько перекрестков, уходя от погони, нарушитель врезался на повороте в сугроб и полицейские смогли его задержать.