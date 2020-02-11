23 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
полиция, мигалки (2018) | Фото: Накануне.RU

Пьяный курганец протащил на своем автомобиле инспектора ДПС

В Кургане 10 лет тюрьмы грозит мужчине, который устроил "догонялки" с сотрудниками ГИБДД.

Несколько дней назад нетрезвый водитель на своем автомобиле двигался по улице Коли Мяготина в районе остановки "Пичугина" - сзади ехал патрульный экипаж ДПС. На пешеходном переходе мужчина притормозил, чтобы пропустить людей. В этот момент из полицейской машины выбежал сотрудник ГИБДД, быстро подошел к машине "гонщика", открыл ее и попытался достать ключ из замка зажигания. В этот момент нарушитель поехал, полицейский не отцеплялся, но через несколько метров все же выпустил руль из рук и упал на асфальт, получив ушибы.

Через несколько перекрестков, уходя от погони, нарушитель врезался на повороте в сугроб и полицейские смогли его задержать.

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Пьяный курганец протащил на своем автомобиле инспектора ДПС

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Теги: Курган, Коли Мяготина, нарушитель, пьяный, полицейский, погоня



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Развитие сюжета:

Ранее 19.03.2020 14:59 Мск 10 лет тюрьмы грозит курганцу, который протащил на своем авто инспектора ГИБДД

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