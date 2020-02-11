23 Августа 2020
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Политика За рубежом
Турецкая бронетехника во время операции в Сирии 10.10.2019 (2019) | Фото: hurriyetdailynews.com

Турция вновь нанесла удар по сирийским военным

В ходе очередного удара турецкой армии по военнослужащим Сирии погиб 51 солдат, об этом пишет агентство Anadolu.

Также сообщается, что уничтожена "зенитка", склад вооружения и захвачен один танк.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что сирийские власти очень дорого заплатят за действия против турецкой армии.

Напомним, 10 февраля в ходе обстрела погибли пятеро турецких военных. В ответ на это Турция атаковала 115 целей в Сирии - уничтожены три танка, сбит один вертолет.

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Турция вновь нанесла удар по сирийским военным

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Теги: Турция, Сирия, удар



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