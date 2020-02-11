23 Августа 2020
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Экономика В России Москва
мусорная реформа, митинг, КПРФ (2019) | Фото:Накануне.RU

Возвращение прежнего пенсионного возраста предложили вынести на голосование одновременно с поправками в Конституцию

Большинство депутатов Госдумы ("Единая Россия") не поддержало законопроект Олега Смолина и других оппозиционных парламентариев, предлагавший "мораторий на повышение возраста, достижение которого дает право на пенсию по старости". Документ предусматривал мораторий на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 года, передает корреспондент Накануне.RU. Судя по докладу члена комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, законопроект является избыточным, мол, президент и другие властные структуры не раз говорили, что повышения пенсионного возраста больше не будет. Однако оппозиционные депутаты напомнили слова Путина за 2005 год: "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию".

"Представляется целесообразным не изменять (не повышать) возраст, достижение которого дает право на пенсию по старости до 2030 года, к которому, согласно национальным целям развития Российской Федерации, ожидаемая продолжительность жизни россиян должна повыситься до 80 лет. Повышение возраста, достижение которого дает право на пенсию, прямо противоречит задаче повышения продолжительности жизни", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"В сознании граждан надолго, если не навсегда, отложилось в головах граждан мнение о представителях власти как о вредителях", - заявил Алексей Куринный (КПРФ). Представители КПРФ и "Справедливой России" отметили, что внесли предложения о возврате прежнего пенсионного возраста при изменении Конституции. Куринный также предложил вынести вопрос о возвращении прежнего пенсионного возраста на всенародное голосование одновременно с поправками в Конституцию. "Это точно повысит явку", - заявил депутат.

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Возвращение прежнего пенсионного возраста предложили вынести на голосование одновременно с поправками в Конституцию

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Теги: госдума, единая россия, повышение пенсионного возраста, мораторий



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