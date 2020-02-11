23 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
марлевая повязка, маска (2016) | Фото: myslo.ru

Антимонопольщики выявили повышение цен на медицинские маски в аптеках Прикамья

Антимонопольщики выявили повышения цен на медицинские маски в розничных аптечных сетях Прикамья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского УФАС.

Значительное изменение цен замечено в розничной аптечной сети "Планета здоровья". Например, в одной из аптек этой сети медицинские маски закупались у оптового поставщика в декабре 2019 года по цене 8,56 рублей, в январе 2020 года – по 10,58 рублей за три штуки, а продавались за 30 и за 42 рубля соответственно. В другой аптеке той же сети в декабре 2019 и январе 2020 года маски закупались по одной цене 11 рублей, однако в рознице цена изменилась с 30 рублей в декабре до 50 рублей – в январе (рост на 66,7 %).

"При этом многие розничные аптечные сети признались, что перестали закупать медицинские маски в январе и феврале 2020 года из-за значительного роста цен на данные медицинские изделия у крупных оптовых поставщиков. Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Так, если в декабре 2019 года розничные аптечные сети имели возможность закупить у крупных оптовых поставщиков медицинские маски по цене от 1,04 рубля за штуку, то в феврале 2020 года средняя стоимость средства индивидуальной защиты выросла до семи рублей за штуку", - сообщил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Всего в УФАС поступило восемь жалоб на рост цен на медицинские маски. В частности, жительница Добрянки сообщила, что в одной из городских аптек маски продаются по цене 700 руб. за 10 штук. Ведется проверка.

При этом Плаксин отметил, что по мнению регионального УФАС, оснований для реагирования антимонопольного ведомства в розничном аптечном сегменте Прикамья нет, в силу отсутствия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на данном товарном рынке. Потребитель может выбирать товар по приемлемой цене из 450 аптек и продуктовых гипермаркетах, где продаются маски.

"Единственный возможный минус в том, что в сложившейся острой эпидемиологической ситуации медицинская маска по подходящей для покупателя цене может продаваться не в шаговой доступности", - пояснил он.

Решение проблемы надзорное ведомство видит в работе с оптовым звеном. Пермское УФАС России уже направило соответствующие запросы с целью выяснить причины роста закупочных цен медицинских масок в крупных оптовых сетях.

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Антимонопольщики выявили повышение цен на медицинские маски в аптеках Прикамья

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Теги: маска, ОРВИ, грипп, жалобы, аптеки, УФАС



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