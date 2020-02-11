На Южном Урале осудят директора фирмы за травму ребенка при катании на тюбинге

В Челябинской области будут судить директора фирмы, который допустил травмирование ребенка на базе отдыха.

Инцидент произошел 20 января этого года на базе отдыха "Теремок" в Увельском районе, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

11-летнюю девочку не ознакомили с инструкцией по безопасности. Ребенок без шлема на тюбинге покатилась с горки, ее вынесло за пределы трассы, девочка получила серьезные увечья.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.