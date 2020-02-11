В Нижневартовске подписано соглашение о взаимодействии по развитию и популяризации самбо

Первое соглашение о взаимодействии по развитию и популяризации самбо подписано администрацией Нижневартовска и окружной федерацией "Самбо". В церемонии участвовали глава города Василий Тихонов и президент организации Геннадий Поляков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии

"Это значимое событие в спортивной жизни города. Для Нижневартовска самбо – особый вид спорта, который появился практически с рождением самого города. Любовь к этому единоборству привил вартовчанам заслуженный тренер Павел Литвиненко. Турнир памяти традиционно проходит у нас при поддержке региональной федерации самбо", - сказал Тихонов.

Поляков добавил, что Нижневартовск и окружная общественная организация всегда тесно сотрудничали в сфере проведения соревнований, обучения тренеров, судей.

"Соглашение сделает эту работу еще более масштабной. Нижневартовск, администрация города в лице главы города Василия Тихонова всегда чувствовала заинтересованность в развитии самбо. Убежден, что документ позволит воспитать еще больше чемпионов в муниципалитете", - подчеркнул руководитель федерации.

По словам руководителя муниципалитета, он с большим удовольствием посещает все спортивные соревнования, самбо – не исключение. Ведь это единоборство является по-настоящему российским национальным видом спорта. Старт спортивному сезону глава города дал в октябре прошлого года во время чемпионата и первенства Югры по самбо. Мероприятие посвятили памяти заслуженного строителя России, почетного жителя Нижневартовска Евгения Куропаткина.