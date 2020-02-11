Экс-губернатор Дубровский оспаривает решение УФАС о сговоре при ликвидации мусорного коллапса в Челябинске

Арбитражный суд принял к производству исковое заявление экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о признании незаконным решения УФАС о сговоре при ликвидации мусорного коллапса. Заседание назначено на 16 апреля, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в октябре УФАС признало антиконкурентное соглашение между областным правительством, минэкологии, администрацией города, ООО "Полигон ТБО", МУП "ГорЭкоЦентр" и ООО "ЦКС" при ликвидации мусорного коллапса. Информация передана в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам превышения должностных полномочий.

Кроме того, в арбитражный суд поступили заявления от правительства Челябинской области и "ЦКС", которые также оспаривают решение УФАС.

Напомним, 16 декабря Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС в части признания Дубровского, миндортранса и АО "Южуралмост" нарушившими статью 16 ФЗ "О защите конкуренции» путем заключения антиконкурентного соглашения. При этом суд отказал в удовлетворении требований о признании незаконным направления решения и материалов по делу в Следственный департамент МВД и Генпрокуратуру. Суд признал недоказанными выводы ФАС России о личной материально-финансовой заинтересованности экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в сговоре на дорожных аукционах. 22 января ФАС подала апелляционную жалобу на решение суда.