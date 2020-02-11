Повторные анализы у помещенных на карантин россиян из Уханя возьмут 14 и 16 февраля

Губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что второй забор проб у эвакуированных из Уханя российских туристов состоится 14 и 16 февраля, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если и он подтвердит, что все здоровы, группа после завершения карантина сможет отправиться к своим семьям", - пояснил глава региона.

Напомним, ранее сообщалось, что первые результаты лабораторных исследований на новый коронавирус отрицательные у всех, кто находится под наблюдением в санатории "Градостроитель"

Два борта воздушно-космических сил России доставили туристов в Тюмень 5 февраля. Всего из Уханя вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Сегодня также стало известно о том, что заболевшую коронавирусом китаянку выписали из больницы.