В Нижневартовске появятся две новые школы

23 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Сантехник на час: http://remont.youdo.com/plumbers/heating-systems/install-counter/shift/install/, рекомендуем!
Тут http://remont.youdo.com/electrician/cabling/ по ссылке.
Услуги мужа на час: http://remont.youdo.com/building/commercial/avtomojki/, лучшие цены.



Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

В Нижневартовске появятся две новые школы

В Нижневартовске во время рабочего совещания с руководителями и представителями строительных компаний объявлено о скором начале возведения двух школ. Каждая рассчитана на 1,1 тыс. мест, они будут располагаться в 9-А микрорайоне и квартале №25. Их возведение ведется в рамках реализации концессионных соглашений, заключенных в прошлом году на Российском инвестиционном форуме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Также в планах этого года – проектирование детского технопарка "Кванториум". Денежные выделены компаний "Роснефть". 2020 г. станет рекордным по объемам строительства дорог.

"Объекты, которые сегодня мы обсуждаем, являются составляющей того или иного национального проекта. От реализации каждого из них зависит в первую очередь комфорт горожан: в проживании, передвижении, получении образования и так далее. Важно, чтобы наши планы совпали с возможностями строителей Нижневартовска, и запланированные работы были сданы в обозначенные сроки", - отметил мэр Нижневартовска Василий Тихонов.

Во время совещания обсудили также и реализацию проекта по возведению станции ультрафиолетового обеззараживания воды, поступающей с канализационных очистных сооружений Нижневартовска в реку Рязанку. Новый объект должны ввести в эксплуатацию осенью текущего года. Завершить строительство подрядчик планирует в августе.

Школа, 9А микрорайон, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Школа, 25 квартал, Нижневвартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске появятся две новые школы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школа, Нижневартовск, Василий Тихонов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.05.2020 15:25 Мск В Нижневартовске стартовало возведение школы в 25 микрорайоне
Ранее 30.04.2020 15:00 Мск В столице Самотлора готово свайное основание для школы в 25 микрорайоне

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети