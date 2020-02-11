В Нижневартовске появятся две новые школы

В Нижневартовске во время рабочего совещания с руководителями и представителями строительных компаний объявлено о скором начале возведения двух школ. Каждая рассчитана на 1,1 тыс. мест, они будут располагаться в 9-А микрорайоне и квартале №25. Их возведение ведется в рамках реализации концессионных соглашений, заключенных в прошлом году на Российском инвестиционном форуме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Также в планах этого года – проектирование детского технопарка "Кванториум". Денежные выделены компаний "Роснефть". 2020 г. станет рекордным по объемам строительства дорог.

"Объекты, которые сегодня мы обсуждаем, являются составляющей того или иного национального проекта. От реализации каждого из них зависит в первую очередь комфорт горожан: в проживании, передвижении, получении образования и так далее. Важно, чтобы наши планы совпали с возможностями строителей Нижневартовска, и запланированные работы были сданы в обозначенные сроки", - отметил мэр Нижневартовска Василий Тихонов.

Во время совещания обсудили также и реализацию проекта по возведению станции ультрафиолетового обеззараживания воды, поступающей с канализационных очистных сооружений Нижневартовска в реку Рязанку. Новый объект должны ввести в эксплуатацию осенью текущего года. Завершить строительство подрядчик планирует в августе.